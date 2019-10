Cc trovano pacco su bus con 7kg hashish

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - C'erano sette chili di hashish nel pacco trovato dai carabinieri sotto il sedile di un autobus della linea 36. E' probabile che il proprietario se ne sia disfatto alla vista dei militari, impegnati in un piano straordinario per il controllo di bus e tram per la prevenzione dei reati predatori. Il pacco è stato sequestrato tra la soddisfazione dei passeggeri, che si sono complimentati con i carabinieri.