Design Pininfarina auto green Evergrande

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - Un accordo strategico per lo sviluppo del design di una nuova gamma di veicoli elettrici è stato siglato presso la sede di Evergrande a Shenzen, in Cina, dall'ad di Pininfarina Silvio Angori e da Hui Kayan, presidente del gruppo Evergrande. Questo accordo si aggiunge al contratto in corso per lo sviluppo del design di vari modelli.

"Siamo onorati e orgogliosi di iniziare questa collaborazione a lungo termine con Evergrande - dichiara Silvio Angori - Stiamo sposando la loro visione, che è quella di lavorare con la comunità internazionale per accelerare le innovazioni delle tecnologie per i New Energy Vehicles. Crediamo fermamente che la nostra collaborazione avrà successo, aiuterà lo sviluppo della nuova mobilità e contribuirà in qualche modo a costruire un mondo pulito e a plasmare il futuro dell'umanità".