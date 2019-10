Treno travolge auto, ferito conducente

(ANSA) - IVREA (TORINO), 16 OTT - Incidente ferroviario questa mattina intorno alle 9 sulla linea Sfm1, nel tratto da Pont Canavese a Rivarolo Canavese. Un convoglio diretto alla stazione di Valperga, in arrivo da Pont, ha centrato una Lancia Lybra che si trovava sui binari al passaggio a livello di strada Borelli. La dinamica è al momento in fase di accertamento. Ferito il conducente della vettura, rimasto incastrato all'interno del mezzo. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118. La circolazione sulla linea è bloccata.

L'automobilista ferito è un 63enne residente a Valperga (Torino), Graziano Tomatis. Cosciente, è stato trasportato all'ospedale Cto di Torino. Secondo una prima ricostruzione della polizia ferroviaria, intervenuta sul posto, il passaggio a livello era regolarmente chiuso. L'automobilista riferito ha riferito ai soccorritori di essere stato abbagliato dal sole e di non essersi accorto del passaggio del treno. La bassa velocità del treno ha evitato conseguenze più gravi. I passeggeri del treno, una ventina, sono stati trasferiti su un autobus e accompagnati fino a Rivarolo. Nessuno è rimasto ferito.