(ANSA) - TORINO, 16 OTT - I bambini alla scuola araba e i ragazzi all'università, il momento della preghiera e delle tradizioni, il tempo libero fra le passeggiate in città, il rituale del the e il volontariato per la Croce Rossa, le immagini del lavoro, dietro al bancone di una macelleria o davanti a un computer. Mescolano il desiderio di apertura alla nuova cultura e il forte attaccamento alle tradizioni e alla propria identità le foto in bianco e nero della mostra 'Comunità marocchina a Torino. Vita, costumi e tradizioni', di Nicolò Pastorello, inaugurata oggi in Comune a Torino.

L'iniziativa, per il Console generale del Marocco Abdelmalik Achargui, "contribuisce a rafforzare la conoscenza, la tolleranza, la convivenza fra la comunità italiana e quella marocchina, una delle più importanti in città". "E' importante come istituzione e come politica aprire Palazzo Civico a una mostra che parla di una comunità straniera, è un messaggio di apertura" aggiunge il presidente della Consiglio comunale, Francesco Sicari.