Fca: fabbrica Melfi festeggia i 25 anni

(ANSA) - MELFI (POTENZA), 16 OTT - L'impianto Fca a Melfi (Potenza) "con il recente investimento di oltre un miliardo di euro, è una delle fabbriche automotive più innovative in Italia e nel mondo". E' uno degli elementi emersi durante una tavola rotonda organizzata dal Gruppo, in collaborazione con The European House Ambrosetti, in occasione delle celebrazioni per i 25 anni dell'inaugurazione, nell'ottobre 1994.

Lo stabilimento lucano si sviluppa in un'area di oltre due milioni di metri quadrati, all'interno della quale circa 7.300 dipendenti diretti "sono impegnati nella produzione della 500X e della Jeep Renegade, esportate oggi in oltre cento Paesi, a cui si sta aggiungendo la Jeep Compass".