Vandalismo contro il camper dei medici

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Atto vandalico ieri a Caselle (Torino) dove un gruppo di ragazzi ha preso di mira il camper della Cardioteam Foundation onlus parcheggiato in piazza Boschiassi. I giovani sono saltati sulla carrozzeria del mezzo causando danni ancora da valutare.

Il camper, su cui viaggia un equipe medica che in questi giorni ha eseguito 300 elettrocardiogrammi gratuiti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, ieri mattina avrebbe dovuto spostarsi a Ciriè. Il gruppo ha ripreso l'azione vandalica con il cellulare e poi l'ha postata sui social.

Sull'accaduto indagano i carabinieri.

"I pazienti ci aspettavano a Ciriè e noi, ieri mattina, abbiamo trovato il camper danneggiato, con le ruote a terra e la carrozzeria piegata da calci e pugni". Così Daniela Fant, la direttrice della Cardioteam Foundation onlus. "Il camper, adibito a cardiovan e laboratorio medico aperto a tutti i cittadini, era parcheggiato in piazza Boschiassi a Caselle da inizio settembre per offrire gratuitamente un ecocardiogramma. Un esame che generalmente costa più di cento euro - continua la direttrice della onlus - La nostra prima preoccupazione, ieri, è stata chiamare un gommista e riuscire a raggiungere Ciriè. Ora, però, bisognerà far riparare il camper e temo che la campagna possa avere uno stop. Vandalizzare il camper è stato un gesto di inciviltà inaudito, senza precedenti, che lascia tanta amarezza". (ANSA).