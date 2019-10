Morì in rapina, 20 anni dopo processo

(ANSA) - ASTI, 15 OTT - Un imputato a processo a Vercelli per l'omicidio di Piero Beggi, lo chef e contitolare del ristorante 'Ciabot del Grignolino' di Calliano (Asti) rapinato e poi morto per le ferite riportate, nella cantina del locale, la notte tra il 2 e 3 gennaio 2000. Si tratta di Gianpaolo Nuara, 40 anni di Asti. È accusato di essere stato uno dei componenti della banda che assalì lo chef a scopo di rapina, per rubare l'incasso del cenone di Capodanno.

Il ristoratore, 68 anni, era stato portato in cantina e torturato affinché rivelasse il nascondiglio dell'incasso. Si sospetta che ad agire fossero state tre persone poiché nel locale furono trovati tre calze usate per nascondere i visi.

Tracce di dna dell'imputato sarebbero state trovate nel corso di un'altra indagine, su un furto di pochi anni fa Pavia, e comparate con quelle rinvenute in una calza e dei guanti che all'epoca i carabinieri trovarono vicino al ristorante. Il processo, iniziato con rito abbreviato nel tribunale di Vercelli è stato rinviato a dicembre.