Maltempo,nell'Ovadese problemi su strade

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 OTT - Situazione critica sulle strade dell'Ovadese a causa del maltempo delle ultime 24 ore. In particolare, secondo quanto riferito da Carla Marenzana, responsabile della Provincia per il settore Ovada-Novi, per la '185', da Predosa, nella zona dello stabilimento Saiwa nel comune di Capriata d'Orba (senza problemi per la fabbrica) e alla periferia di Ovada per l'allagamento del sottopasso ferroviario. Stessa situazione per la '200' che porta a Trisobbio; interessata da una frana la '171' verso Tagliolo; verifiche sulla '155' in direzione Novi Ligure, all'altezza delle piscine di Capriata. Non risulterebbero problemi per la '456' del Turchino che collega Piemonte e Liguria dove è caduto un albero, rimosso.

Nell'Acquese monitorate dal personale la Provinciale 334 'del Sassello', altro importante collegamento con la Liguria, e la 221 'Rivalta-Visone'. Segnalati acqua e fango sulle carreggiate.