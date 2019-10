Gigi Meroni ricordato a 52 anni da morte

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Cerimonia oggi, sotto la pioggia battente, in memoria di Gigi Meroni, a 52 anni dalla tragica morte del talentuoso giocatore granata. Su monumento con targa ricordo in corso Re Umberto, luogo dell'incidente il 15 ottobre 1967, il direttore generale del Torino Antonio Comi e il direttore operativo della società Alberto Barile hanno posato un mazzo di fiori. "Oltre che essere in grandissimo giocatore - ha detto Comi a Toro Channel - era un uomo da prendere ad esempio per il coraggio delle idee e delle azioni".

Pochi giorni fa un tifoso veronese ha regalato al Torino una maglia donata da Meroni che ora è allo stadio Filadelfia. "E' un cimelio importante - ha sottolineato Comi - perché era quella indossata nel '67 a San Siro quando segnò un gol all'Inter.