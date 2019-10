Premiati vincitori Premio Nazionale Arti

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Con la premiazione, al Teatro Carignano di Torino, dei vincitori delle undici sezioni del Premio Nazionale delle Arti, si è aperto il Fisad, Festival Internazionale Scuole d'Arte e Design Fisad Building a new world. Due eventi promossi dal Miur.

"Studenti di 56 scuole d'arte universitarie da tutto il mondo, italiani partecipanti al Premio delle arti, e al Fisad, italiani e stranieri, espongono le opere nelle sedi dell'Accademia Albertina. E' il segno tangibile di una volontà di cambiamento del mondo. 'Costruire un nuovo mondo' concept del festival, significa prendere consapevolezza dei nostri errori e mutarli in tentativi di soluzioni per il nostro incerto futuro", spiega Salvo Bitonti, direttore dell'Accademia. Anche la presidente Paola Gribaudo sottolinea il ruolo della formazione: "Penso che per costruire un nuovo mondo in questo secolo occorra credere nel potere dell'istruzione, della cultura e della bellezza. L'Accademia ha la responsabilità di formare i professionisti di domani".