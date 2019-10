Siria, Torino in piazza contro invasione

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Uno striscione con scritto "La Turchia ammazza con armi italiane" è comparso la scorsa notte a Torino, sul cavalcavia di corso Regina Margherita, all'altezza di Porta Palazzo. Firmato "Rojava resiste", la regione siriana invasa dalla Turchia, lo striscione dà appuntamento alla manifestazione di oggi pomeriggio nella centrale piazza Castello.

In programma alle 17.30, l'iniziativa è promossa da comitati filo-curdi legati ad ambienti dell'autonomia. Tra i suoi obiettivi quello di "informare i torinesi su ciò che sta accadendo" e "pretendere una presa di posizione netta da parte del governo italiano".

Nei giorni scorsi, scritte contro il presidente turco Erdogan sono comparse sui muri della stazione di Porta Nuova e in altre zone centrali di Torino. Due attivisti del centro sociale Askatasuna sono stati denunciati dalla Digos per imbrattamento.