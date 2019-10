Nasce in Piemonte il gin italiano Diageo

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Nasce in Piemonte, dai prodotti delle colline cuneesi, il gin italiano di Diageo. La società, leader mondiale nel settore delle bevande alcoliche presente con oltre 200 marche in oltre 180 Paesi di tutto il mondo, produce nella rinnovata distilleria di Santa Vittoria d'Alba 'Villa Ascenti', primo gin premium completamente piemontese. Uva Moscato, menta fresca, timo e le altre erbe vengono distillate entro poche ore dalla raccolta grazie al lavoro di Lorenzo Rosso, maestro distillatore con oltre 20 anni di esperienza con Diageo.

Occasione di presentare il nuovo prodotto è stata la visita allo stabilimento cuneese, cui era presente anche il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. Diageo, quotata alla borsa di Londra e a quella di New York, "investe da anni su questo territorio - sottolinea Mauro Balestrini - ad di Diageo Operations Italy - alimentando un intero indotto e impiega localmente centinaia di persone".