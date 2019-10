Giovani Anci Piemonte a Londra

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Quattro giovani amministratori piemontesi hanno partecipato alla conferenza di Pulica - Scuola Anci a Londra sulla rigenerazione urbana, occasione di confronto sulle esperienze di governo locale che ha visto la partecipazione di 40 amministratori dall'Italia.

Dal Piemonte sono arrivati il vicepresidente di Anci Piemonte Michele Pianetta, il vicesindaco di Pinerolo Francesca Costarelli, il vicesindaco di Piossasco Federica Sanna e il vicesindaco di Ronco Canavese Lorenzo Giacomino.

"Abbiamo vissuto - dice Pianetta - un'esperienza formativa di alto livello. Il Piemonte ha toccato con mano gli effetti positivi della rigenerazione urbana messa in atto da Londra.

Iniziative come questa ci fanno riflettere sulle sfide del futuro".

"Le esperienze londinesi, seppur difficilmente replicabili nei nostri piccoli Comuni - aggiunge Sanna - possono offrirci spunti di riflessione utili". "Torniamo in Italia carichi - osserva Costarelli - Anche se con dimensioni diverse, le sfide del futuro sono le stesse".