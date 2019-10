Università Torino, premio per eccellenza

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Silvia Bordiga, docente del Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino, ha vinto un Synegry Grants per l'anno 2019 e ha ottenuto un finanziamento di 9.885.988 di euro per i prossimi 6 anni. Il riconoscimento è stato assegnato dallo European Research Council (Erc), organismo dell'Unione Europea che attraverso finanziamenti competitivi sostiene l'eccellenza scientifica.

Bordiga, esperta nell'applicazione delle spettroscopie ottiche allo studio di catalizzatori microporosi, lavorerà con Unni Olsbye (Università di Oslo), Vincent Eijsink (Università Norvegese di Scienze della Vita) e Serena Debeer (Istituto Max Planck per la Conversione di Energia Chimica). "Il modello di crescita attuale - spiega Bordiga - richiede importanti cambiamenti comportamentali e strategie produttive innovative che garantiscano più prodotti con meno risorse (sia materie prime che fonti energetiche). In questo scenario si colloca Cube (CU BasEd catalysts for selective C-H activation)".