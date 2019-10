Murakami ad Alba per il Bottari Lattes

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Lo scrittore giapponese Haruki Murakami è ad Alba, nella Langhe, dove oggi riceve il Premio Lattes Grinzane 2019, sezione La Quercia, un riconoscimento già andato a personaggi del calibro di McEwan, Amis, Vila-Matas.

Murakami terrà la lezione magistrale dal titolo 'Un piccolo falò nella caverna' in cui racconta come nascono i suoi libri, quali sono le ragioni della scrittura e il metodo. Tutto esaurito per l'evento, alle 18 al Teatro Sociale di Alba: potrà partecipare soltanto chi si è procurato già da tempo un biglietto o un accredito stampa. E' il primo incontro pubblico in Italia di Murakami che è molto schivo e sfuggente e non ha mai partecipato a festival o presentazioni di libri. Lo scrittore, che ha chiesto la massima riservatezza, non firmerà copie dei suoi romanzi (in Italia pubblicati tutti da Einaudi).

Murakami resterà nelle Langhe un paio di giorni e ritornerà poi in Giappone.