Marijuana nel maneggio, arrestati

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Due italiani di 42 e 47 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Castiglione Torinese per detenzione e produzione di marijuana. Nel maneggio dove lavoravano, a Cinzano, avevano allestito un tendone per essiccare e confezionare la marijuana, coltivata vicino alle struttura frequentata dagli ospiti.

La perquisizione della cascina e del tendone ha permesso ai carabinieri di sequestrare 40 chili di marijuana e un defogliatore utilizzato per dividere le foglie dalle infiorescenze. Per detenzione e spaccio sono stati arrestati nei giorni scorsi a Caluso dai carabinieri di Volpiano altri due italiani, di 23 e 44 anni, trovati in possesso nelle rispettive abitazioni di cocaina e marijuana.