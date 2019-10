I love it, la Galleria delle meraviglie

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Verrà inaugurata il 15 ottobre la nuova edizione della mostra I Love It, questa volta denominata La Galleria delle Meraviglie. Curata da Cna, grazie al sostegno economico della Camera di commercio di Torino, della banca Bcc di Casalgrasso e Sant'Albano Stura e al patrocinio della Città di Torino, la mostra è nel calendario degli eventi di Torino Design of the City 2019.

Il sottotitolo La Galleria delle Meraviglie intende rievocare la manica scomparsa di Palazzo Reale che collegava Palazzo Madama dove Casa Savoia esponeva i capolavori d'arte della dinastia. "Questo per sottolineare il valore delle lavorazioni di eccellenza di cui sono capaci le imprese torinesi e che rappresentano il vanto del made in Italy apprezzato in Italia e nel mondo. Artigianato artistico, design e innovazione, manualità e tecnologia, si incontrano per rivelare quella grande bellezza italiana di cui le mani e la testa degli artigiani sono i veri artefici", spiega il presidente di Cna Torino, Nicola Scarlatelli.