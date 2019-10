Casting MarieClaire, centinaia in fila

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Giovani, belle e con un sogno nel cassetto: sfondare nel mondo della moda. Sono arrivate in centinaia, oggi a Torino, per il casting di MarieClaire al negozio di abbigliamento Ovs. Accompagnate da fidanzate, amiche, mamme e qualche papà, sono in fila da ore in via Roma e attendono il proprio turno.

"È la prima volta che faccio un casting e non so cosa mi chiederanno", ammette Veronica, 17 anni. Studentessa del liceo artistico, vorrebbe fare la modella per hobby. "Non credo possa diventare un lavoro - spiega - ma penso sia divertente". Per Francesca, 15 anni, sarebbe realizzare il sogno della sua vita.

"Frequento una scuola di moda e sin da piccola amavo provare i vestiti, improvvisare sfilate, mettermi in posa per le foto". Il loro punto di riferimento? Chiara Ferragni. "È riuscita a creare un stile e a proporlo al mondo - dice Sofia, 16 anni - Vorrei diventare come lei".