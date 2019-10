Appendino, settembre +29% turisti Torino

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Sono aumentati del 9,6% rispetto allo scorso anno e del 29,1% rispetto a quattro anni fa gli arrivi di turisti a Torino. Lo rende noto sul suo blog la sindaca, chiara Appendino. "Questi dati confermano un trend molto positivo per il 2019 e l'enorme potenziale attrattivo della nostra Città. Anche se, che Torino è meravigliosa, lo sapevamo già...", commenta la prima cittadina, ricordando che "un settore che tira significa impulso positivo all'economia, attrazione di nuovi investimenti, nuovi posti di lavoro e sempre maggiore valorizzazione delle nostre eccellenze locali".

"Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Dopo il 2019, anno di Leonardo, siamo già pronti per partire con il 2020, anno che Torino dedicherà al cinema, con un ricco calendario che vi sveleremo a breve", prosegue Appendino, che ringrazia gli assessori Alberto Sacco e Francesca Leon, Turismo Torino e tutto gli attori coinvolti. "Perché tutto questo è reso possibile - conclude - da un grandissimo lavoro di squadra".

La replica di Federalberghi Torino, che già nelle scorse settimane aveva polemizzato con il Comune per i dati turistici, non si è fatta attendere: "Prendiamo atto dei dati divulgati oggi dalla sindaca in merito agli arrivi a Torino nel mese di settembre e, pur ritenendo conveniente uscire dalla guerra di numeri e percentuali, ci piacerebbe comprendere da dove provengano e come siano composti: i flussi turistici vanno valutati in termini di presenze e occupazione delle camere, non soltanto di arrivi", dice il presidente Fabio Borio. "Auspichiamo inoltre che non si sia commesso, ancora una volta, l'errore di porre sullo stesso piano e mettere nello stesso calderone i flussi turistici diretti verso il fenomeno Airbnb e quelli relativi invece alle strutture alberghiere certificate viste le enormi differenze che sussistono tra queste due realtà - sottolinea ancora Borio -. Felici dell'incremento reso noto dalla sindaca, ci auguriamo che questo si traduca in un contestuale incremento della tassa di soggiorno da investire sul turismo. Torniamo infine a ribadire ancora una volta con forza la necessità di un tavolo che riunisca periodicamente tutti gli attori del comparto turistico locale e le istituzioni al fine di dare vita a un sistema strutturato dell'accoglienza turistica, soprattutto in vista degli importanti eventi internazionali che attendono Torino nei prossimi anni".