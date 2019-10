'Regina delle truffe' arrestata da Gdf

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Si è conclusa dopo due anni la latitanza di Z.M., arrestata dalla Guardia di Finanza di Torino nel corso di un'indagine legata a una presunta truffa nei confronti di un commerciante torinese. Criminalità organizzata transnazionale, riciclaggio, falsificazione di monete, fabbricazione di documenti di identificazione falsi, truffa e ricettazione: sono i reati di cui è accusata la donna nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso a luglio del 2017 dal Tribunale di Savona.

Una 'regina delle truffe', grazie alla parlantina e alla fantasia, la donna, 46 anni originaria di Carignano (Torino), aveva già collezionato nel corso degli anni altre denunce per i suoi numerosi reati e, da due anni, aveva di fatto perdere le sue tracce.

È stata bloccata lunedì scorso dai Finanzieri del Gruppo Orbassano che l'hanno sorpresa in una strada di La Loggia (Torino).

Le indagini della Guardia di Finanza proseguono per verificare se altre persone sono rimaste vittime dei raggiri dalla truffatrice.