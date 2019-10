Montiglio,due torinesi cittadini onorari

(ANSA) - ASTI, 10 OTT - Il Comune di Montiglio (Asti) ha attribuito la cittadinanza onoraria a due torinesi, il giornalista televisivo e imprenditore Maurizio Scandurra e il regista cinematografico Roberto Gasparro. La cerimonia si terrà il 13 ottobre alle ore 11, alla 40a 'Fiera del Tartufo'.

Motivazione dell'onorificenza - spiega il sindaco Dimitri Tasso - "sono le opere di benemerenza straordinarie donate dai due benefattori in occasione del ventennale della fusione di Montiglio Colcavagno e Scandeluzza".

Gasparro ha girato a Montiglio il suo secondo film, 'Qui non si Muore', "coinvolgendo in maniera eccezionale sul set l'intera cittadinanza accanto a stelle come Tony Sperandeo, Margherita Fumero, Barbara Bacci e Gianni Parisi. Scandurra ha donato la 'Campana dei Tre Comuni' monumento nel giardino davanti al Municipio, e offerto il riallestimento dell'area". Il 13 Scandurra condurrà in piazza il talk-show 'C'era una volta la tv' con Antonio Lubrano, Alessandro Meluzzi e Valerio Liboni, leader storico de 'I Nuovi Angeli'.