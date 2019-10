'Montagna e Dintorni' dedicata al lupo

(ANSA) - VOGOGNA (VCO), 10 OTT - Prende il via domani a Vogogna (VCO), la 14/a edizione della rassegna culturale 'Montagna & dintorni', organizzata dal Comune in collaborazione con il Parco Nazionale della Val Grande per affrontare i più importanti temi legati al futuro delle 'terre alte'.

L'edizione 2019, dal titolo "Sul ritorno del Lupo ed altre storie", inizierà con la proiezione del filmato ''Lassù'' del fotografo Giancarlo Parazzoli, alla quale seguirà la proiezione di una selezione di film del Trento Film Festival.

Il programma si snoderà lungo 10 giorni di eventi culturali, enogastronomici e musicali, con una particolare e inedita attenzione alla mitologica figura del Re Lupo, simbolo leggendario della Comunità vogognese.

Nelle domeniche 13 e 20 Ottobre particolare attenzione sarà riservata alle eccellenze locali, con la prima edizione della Fiera d'Autunno lungo le vie del centro storico.