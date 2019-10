'Mistero buffo' apre stagione Gobetti

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Il Teatro Stabile di Torino inaugura la nuova Stagione del Teatro Gobetti martedì 15 ottobre, alle 19.30, con il debutto di Mistero Buffo del premio Nobel Dario Fo. Lo spettacolo che viene presentato nella nuova edizione per i 50 anni, è interpretato da Matthias Martelli, per la regia di Eugenio Allegri. Regista assistente Alessia Donadio, luci e fonica Loris Spanu, ideazione video e colonna sonora Eugenio Allegri, montaggio e realizzazione video Fabrizio Garnero, artist management Serena Guidelli. Mistero Buffo, prodotto dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale in collaborazione con ArtQuarium, sarà replicato al Gobetti fino a domenica 27 ottobre.

Il 5 novembre 2019 lo spettacolo sarà rappresentato in Belgio, all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, il 9 novembre al Teatro Eliseo di Roma e l'11 novembre in Germania, all'Istituto Italiano di Cultura di Monaco.