'Vendemmia a Torino', kermesse 9 giorni

(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Non solo Langhe e Monferrato, la vendemmia in Piemonte si celebra anche nel cuore di Torino: dal 12 al 20 ottobre dimore storiche e locali ospiteranno la 2/a edizione di 'La Vendemmia a Torino-Portici Divini', una lunga kermesse di degustazioni, incontri, eventi speciali e masterclass. La manifestazione è organizzata da Eventum, in collaborazione con Fondazione Contrada Torino onlus ed è promossa da Regione Piemonte e Camera di Commercio. Fulcro della rassegna il Mercato Centrale, a Porta Palazzo, dove, dal 18 al 20 ottobre, sarà allestita un'ampia area per la degustazione dei vini piemontesi, con oltre 100 etichette portate da consorzi, associazioni di produttori e vignaioli indipendenti. Al Mercato Centrale saranno ospitate le masterclass e aperte le ghiacciaie ottocentesche, riservate a presentazioni esclusive.

L'anteprima l'11 ottobre, a Palazzo Birago, sede della Camera di Commercio, dove verrà dato il via a 'Portici Divini', aperto al pubblico il 12-13, protagonisti i vini torinesi.