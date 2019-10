Teatro Regio, dal 15 va in scena Tosca

(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Martedì 15 ottobre, alle 20, va in scena, al Teatro Regio, con un supercast Tosca di Giacomo Puccini, titolo che si alterna a I pescatori di perle di apertura di Stagione. Lo spettacolo, proveniente dal Teatro Massimo di Palermo, è firmato Mario Pontiggia e Francesco Zito.

Anna Pirozzi e Marcelo Álvarez vestiranno i panni di Floria Tosca e Mario Cavaradossi, Scarpia sarà interpretato da Ambrogio Maestri. Il Coro è istruito da Andrea Secchi, il Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio Verdi è preparato da Claudio Fenoglio. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del Teatro Regio sale il maestro Lorenzo Passerini, che sostituisce - dal 15 al 19 ottobre - il maestro Daniel Oren, che per indisposizione non potrà dirigere le prime recite di Tosca. Il Teatro Regio ringrazia il Maestro Passerini per la disponibilità ed è lieto di ospitare il debutto di un così giovane e talentuoso direttore. La regia è di Mario Pontiggia, le scene e i costumi sono di Francesco Zito e luci di Bruno Ciulli.