Intesa Confindustria CanavesePolitecnico

(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Confindustria Canavese e Politecnico di Torino hanno firmato a Ivrea un accordo per l'alta formazione sul territorio canavesano. "Vorremmo diventare collettore delle esigenze delle aziende per i fabbisogni formativi, in questo caso di grande livello come il Politecnico - spiega la presidente di Confindustria Canavese, Patrizia Paglia - Sul nostro territorio, ad esempio, non si trovano ragazzi con alta specializzazione".

La sinergia prevede l'avvio di una serie di iniziative in grado di generare nuovi posti di lavoro. "Bisogna recuperare quello spirito di crescita inclusiva che fu di Adriano Olivetti - dice il rettore del Politecnico, Guido Saracco - stiamo lavorando perché nasca in Piemonte una scuola di formazione insieme alle Fondazioni Its che raccordi i corsi con lauree professionalizzanti triennali".

Il Politecnico lavora a una serie di iniziative formative che, partendo da Torino, possano avere riflessi su tutta la Regione.