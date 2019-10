Fare impresa, a Venezia 10 anni Tinexta

(ANSA) - VENEZIA, 9 OTT - Tinexta, gruppo integrato di servizi per le imprese, celebra i dieci anni di attività con un incontro a Venezia. 'Fare impresa nel proprio tempo, immaginando il futuro' è il titolo del dibattito in programma domani, giovedì 10 ottobre, alla Fondazione Cini, e incentrato sul ruolo dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'impresa di oggi.

La grande disponibilità di dati e lo sviluppo delle reti digitali, oltre a quelle fisiche, offrono alle aziende enormi potenzialità ma anche rischi, come quelli legati alla cybersicurezza. Come conciliare aspetti così lontani? Su queste sfide si confrontano gli interlocutori.

Al confronto, preceduto dagli interventi del presidente e dell'amministratore delegato di Tinexta, Enrico Salza e Pier Andrea Chevallard, partecipano l'imprenditore Daniele Lago, l'amministratrice delegata di Bayer Italia, Monica Poggio, il direttore generale Upa, Vittorio Meloni, e il giornalista Luca De Biase, di Nova 24-Il Sole 24 Ore.