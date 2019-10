Condannata per omicidio marito evade

E' evasa dagli arresti domiciliari Assunta Casella, 60 anni, condannata a 21 anni per l'omicidio del marito Severino Viora, ucciso a Paroldo (Cuneo), in un noccioleto vicino a casa, nel giugno 2016. A scoprirlo i carabinieri quando si sono presentati nella struttura alla periferia di Torino in cui scontava la pena, dopo che la Cassazione ha reso definitiva la condanna rigettando l'ultimo ricorso dei legali.

Nel corso del processo la donna ha raccontato di essere stata comprata a 14 anni per 500 mila lire dal marito, più anziano di vent'anni, e ha sostenuto di avere subito dall'uomo - che l'avrebbe anche costretta a prostituirsi - 45 anni di maltrattamenti.

"Lunedì la Cassazione a Roma ha rigettato il ricorso e attendiamo le motivazioni. L'ho incontrata l'ultima volta venerdì mattina e da due giorni non abbiamo più notizie di lei", sostiene l'avvocato Chiaffredo Peirone, di Saluzzo (Cuneo), che difende la donna col collega Giuseppe Caprioli.