Soldi per restituire gatto, arrestata

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - Per riabbracciare il gattino smarrito era disposta a tutto, come la donna che lo ha trovato e, per restituirglielo, ha chiesto prima mille euro e poi trecento. Una 54enne di origini albanesi è stata arrestata dai carabinieri, e posta ai domiciliari, con l'accusa di estorsione.

In manette è finita una 54enne di origini albanesi. E' stata lei a contattare la proprietaria dell'animale, una 22enne di origini romene che aveva tappezzato il suo quartiere di locandine in cui segnalava di avere smarrito il gatto. Da lì è iniziato uno scambio di messaggi e foto tra le due donne: una disposta a tutto pur di riavere indietro il suo Tigruz, appunto, e l'altra che di quel dolore voleva approfittarne.

La vittima si è rivolta ai carabinieri, che l'hanno accompagnata nel luogo dell'appuntamento, in corso Traiano e hanno arrestato la 54enne per estorsione.