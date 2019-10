Soccorso cercatore funghi ferito

(ANSA) - CUNEO, 8 OTT - Notte di lavoro per il soccorso alpino, mobilitato per soccorrere un cercatore di funghi nei boschi sopra Roaschia, in Valle Gesso (Cuneo), con una lesione a una spalla. A dare l'allarme i famigliari, che non lo hanno visto rientrare. Con i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese, si sono mobilitati il soccorso alpino della guardia di finanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Le grida di aiuto hanno permesso di localizzare e raggiungere intorno a mezzanotte il disperso, un 43enne di Boves (Cuneo), in una zona impervia tra boscaglia e salti di roccia, nel vallone del Van a quota 1.400 metri circa.

I tecnici del soccorso alpino hanno fissato corde fisse per una lunghezza di oltre un chilometro, con le quali l'uomo ha potuto procedere in sicurezza verso valle fino a raggiungere la strada carrozzabile. Visitato dal medico del soccorso alpino, è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale di Cuneo.