Parte stagione Le Musichall di Brachetti

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - Lo spettacolo Don't Explain del duo comico internazionale The Umbilical Brothers inaugura venerdì 11 e sabato 12 ottobre la stagione 2019-2020 di Le Musichall, il teatro delle varietà di Torino con la direzione artistica di Arturo Brachetti.

I fratelli The Umbilical Brothers, David Collins e Shane Dundas, sono stati nominati come due dei '100 Most Creative People In Entertainment' di Entertainment Weekly, sono apparsi al David Letterman Show, si sono esibiti dopo James Brown a Woodstock '99 e di fronte alla Regina d'Inghilterra. Sono stati negli stadi al fianco di Robin Williams, trascinando il pubblico della comedy nella Sydney Opera House. Tournée internazionali in 37 paesi e vincitori di un Emmy e un Logie per la loro serie tv The Upside Down Show, in Australia sono stati premiati con l'Helpmann Award nella sezione Comedy Performance of the Year.

Il 2019/2020 propone 25 spettacoli per 60 date alle quali si aggiunge la rassegna del giovedì sera, per celebrare il varietà in tutte le sue forme.