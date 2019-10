Paolo Rossi apre il Festival LiberAzioni

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - Paolo Rossi inaugurerà la seconda edizione di LiberAzioni, Festival delle arti dentro e fuori (il carcere), alle Vallette dal 18 al 20 ottobre. Terrà in carcere, alle 18, il suo spettacolo per i detenuti della casa circondariale Lorusso e Cotugno, replicando la sera al Teatro Don Orione. Il musicista Omar Pedrini accompagnerà la serata finale delle premiazioni.

Il programma - organizzato dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema e presentato alla presenza dell'assessore alle Politiche Sociali Marco Giusta - prevede appuntamenti presso la Bibliomediatica Rai, l'Unione culturale Franco Antonicelli, Laadan-Centro culturale e sociale delle donne. Il 16 ottobre a Palazzo Barolo l'inaugurazione della mostra Oltre. Tra Dentro e fuori. Disegni e fotografie dal carcere di Torino, a cura di Elena Patrignani. In programma la proiezione di film e il 20 la premiazione dei concorsi di cinema e scrittura, mentre un contest musicale nelle periferie cercherà il pezzo che farà da colonna sonora durante il festival.