Nel cuneese si gira thriller 'Karim'

(ANSA) - CUNEO, 8 OTT - "E' il quarto film che giriamo in provincia di Cuneo in pochi anni: dopo tre commedie ora un thriller, dal titolo Karim, nelle sale dall'autunno 2020. Si sono costruiti nel tempo ottimi rapporti personali, i posti sono bellissimi, le persone accoglienti. Ci sono tanti piemontesi coinvolti a partire dal regista Federico Alotto, dal secondo regista e poi personale tra macchinisti, elettrici e scenografi". Così ha spiegato oggi, in municipio a Cuneo Valentina Di Giuseppe della Lime Film, la società di produzione del thriller che da oltre un mese si sta girando a Cuneo, Piozzo, Carrù, Entracque, Mondovì. Alla presentazione del thriller c'erano l'attore protagonista Mohamed Zouaoui (già protagonista di 'I fiori di Kirkuk' e 'Nassiriya') le attrici Stelle Egitto e Valentina Cervi.

"Girare con un protagonista straniero è un salto culturale, - ha sottolineato Zouaoui - mi fa onore e si tratta una grande responsabilità". Le riprese, in collaborazione con RaiCinema, si concluderanno il 15 ottobre.