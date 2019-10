Merenda 'al buio' sensibilizza i bambini

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - Merenda al buio con mascherine oscuranti sugli occhi, tavolette per scrivere in Braille, l'alfabeto in rilievo usato dalle persone cieche, esercizi col bastone bianco e una carezza al cane guida. E' quanto prevede, da oggi al 12 ottobre a Pinerolo, il progetto 'Il buio è servito, promosso dal Centro Commerciale Le due valli in collaborazione con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici) di Torino.

Sono 150 i bambini e i ragazzi delle scuole del territorio coinvolti. Il progetto punta a far riflettere, in modo naturale e giocoso, sul valore dei sensi alternativi alla vista e sulla condizione delle persone con disabilità visiva. "Con piccole esperienze concrete facciamo sperimentare ai più giovani qualche aspetto della nostra vita quotidiana, che può essere piena e soddisfacente nonostante la disabilità", spiega Titti Panzarea, vicepresidente Uici Torino.

Il percorso di sensibilizzazione, tappa pinerolese di un tour nazionale, si conclude sabato con un pranzo al buio.