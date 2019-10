Geuna,più risorse per ricerca e studenti

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - "È l'inizio di una grande avventura.

Abbiamo una squadra di governo costruita sulla base delle competenze e della condivisione". Così il nuovo rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, che ha presentato la squadra di governo, 50% donne, e le linee di programma per il mandato 2019-2025. "Faremo una verifica dei primi cento giorni a febbraio/marzo dell'anno prossimo. Partiremo subito con la revisione dello Statuto, ma lavoreremo subito per un aumento delle risorse per la ricerca scientifica nel dipartimenti e per iniziative di sostegno agli studenti tra le quali c'è la possibilità di una riduzione delle tasse o borse di studio e altri benefit", ha detto Geuna che terrà tre deleghe: Edilizia, Internazionalizzazione, Orientamento, Tutorato e Placement.

Umberto Ricardi sarà il vice rettore per l'Area Medica.

Previsti tre nuovi delegati alla Comunicazione: Cristopher Cepernich, Alessandro Perissinotto e Chiara Simonigh, a stretto contatto con la prorettrice Giulia Carluccio.