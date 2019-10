Forum ANSA con il governatore del Piemonte Cirio: 'Con Tav e Terzo Valico fulcro merci Ue'

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, incontra oggi, mercoledì 9 ottobre, i giornalisti dell'ANSA in un forum nella sede centrale di Roma. A partire dalle 14.45 il governatore sarà intervistato dal direttore dell'ANSA Luigi Contu e dai giornalisti sui temi dell'attualità politica regionale e nazionale, dall'autonomia alle grandi opere, dalle prospettive politiche in Piemonte e nel Paese ai principali temi d'attualità.

Cirio, con Tav e Terzo Valico fulcro merci Ue - "In futuro grazie all'incrocio tra la Tav e il Terzo valico ferroviario la nostra regione sarà il fulcro nello spostamento di tutte le merci all'interno dell'Europa". Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio, nel forum all'ANSA. "All'atto del mio insediamento - ha detto Cirio - ho trovato un Piemonte molto forte, con una vocazione internazionale, che ha ancora adesso nell'industria la sua forza trainante, ma che si è affacciato su nuovi mercati e nuove opportunità".

Cirio, difficoltà ereditate, ma cambiamo passo - Il "Piemonte ha le sue difficoltà, ereditate dal passato, ma io voglio guardare avanti, cambiare passo, essere più veloci. Voglio ridefinire anche il ruolo con Bruxelles e creare un nuovo rapporto con Roma con l'autonomia. Questo è binario su cui intendo lavorare". Lo ha detto il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, nel corso del Forum all'ANSA, a Roma.

Cirio, il Piemonte ha pagato tanti conti,deve essere rispettato - "Lega è componente fondamentale della mia maggioranza. Prima con la sua presenza a Roma avevo dei rapporti più diretti, oggi il panorama è mutato ma io credo che la forza del Piemonte sia la forza delle bontà delle idee che ha. A Roma veniamo forti del residuo fiscale attivo di 10 miliardi di euro, questa è una grande forza, forse poco valutata in passato, ma noi la mettiamo sul tavolo. Il Piemonte ha pagato tanti conti degli italiani, oggi deve essere rispettato". Lo ha detto il governatore del Piemonte Alberto Cirio nel Forum ANSA.

Giochi 2026: Cirio, bontà dossier Piemonte verrà a galla - "Se fossi stato in Chiamparino non avrei permesso che il Piemonte rimanesse tagliato fuori dalle Olimpiadi assegnate a Milano e Cortina". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, al Forum ANSA. "Ma abbiamo una pista di bob - ha rimarcato Cirio - forse a qualcuno verrà in mente che anziché farne una nuova si può usare la nostra. Ci siamo mossi e abbiamo fatto avere un dossier su ciò che possiamo offrire. Credo che la bontà del nostro dossier verrà a galla".

Cirio: su Autonomia Chiamparino timido, stiamo recuperando - "L'autonomia è un tema vitale. Il Piemonte è stato una locomotiva dell'Italia, oggi ha bisogno di non ammalarsi. Perché non si fa solidarietà se non si sta bene. Chiamparino chiese l'autonomia su 9 materie, una richiesta timida. Noi le abbiamo portate a 23, e il 30 settembre ho incontrato il ministro Boccia, e abbiamo recuperato un po' del tempo perso". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, al Forum ANSA.

Cirio: abbiamo fatto Italia, non vogliamo spaccarla - "Noi l'Italia la abbiamo fatta, non vogliamo certo spaccarla: l'ho detto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accogliendolo a Torino nella sede del primo parlamento italiano". Lo ha detto il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, al Forum ANSA, parlando del processo avviato per l'autonomia differenziata.

