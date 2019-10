Cnh: Torino cuore produzione green Fpt

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - Fpt Industrial punta sui motori elettrici, confermando il ruolo strategico dello stabilimento di Torino Motori per Cnh Industrial e la chiusura da giugno 2020 della produzione a Pregnana Milanese. Lo hanno spiegato Annalisa Stupenengo, presidente di Powertrain e ad di Fpt Industrial, in un incontro con i sindacati al quale ha partecipato Vincenzo Retus, responsabile Relazioni Industriali di Cnh industrial. Lo stabilimento di Torino Motori rimarrà strategico per Fpt Industrial e per Cnh Industrial, non solo per la produzione di motori di gamma media, ma anche grazie all'avvio di produzioni di batterie per la propulsione. Diventerà così il primo stabilimento di Fpt Industrial ad attuare la strategia aziendale verso l'elettrificazione delle propulsioni. Anche il sito di Torino Driveline sarà un caposaldo nel percorso verso l'elettrificazione, con l'avvio della produzione di assali elettrici per un cliente terzo nel 2021. I dipendenti degli stabilimenti di produzione di Fpt a Torino sono 2.000.