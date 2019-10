Automobilisti al telefono, 119 multe

(ANSA) - NOVARA, 8 OTT - Da qualche mese operano sulle strade di Novara i 'Falchi', un gruppo di agenti della Polizia locale che, in borghese e in moto, operano per contrastare l'uso degli apparecchi telefonici durante la guida. Quando si accorgono di qualche automobilista indisciplinato, sorpassano l'auto intimando al conducente, sorpreso mentre parla o chatta al cellulare, di accostare. E qui scatta la sanzione.

Da quando è stato istituito il nuovo servizio le multe elevate per uso del telefono durante la guida sono 119, a fronte delle 33 comminate in tutto il 2018.

"L'uso del cellulare in auto - commenta l'assessore comunale Luca Piantanida - è una delle prime cause di incidentalità. Ecco perché abbiamo deciso di dare vita ad un servizio specifico che si occupasse di individuare eventuali trasgressori; e purtroppo sono ancora molti, nonostante i dispositivi vivavoce disponibili e oramai quasi sempre installati sulle automobili. I controlli - conclude Piantanida - continueranno a tutela di tutti i fruitori delle strade".