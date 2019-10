(ANSA) - TORINO, 8 OTT - La sesta edizione del Festival The Vegetarian Chance, che quest'anno si svolge per la prima volta a Torino, si aprirà venerdì 11 ottobre, presso Edit, con una Veg Conference organizzata per dare informazioni sulle tendenze del fenomeno. Saranno presentati anche i risultati di un sondaggio The Vegetarian Chance e Lavazza, effettuato da Eumetra Mr e presentato da Renato Mannheimer. Protagonisti veg di Torino i ristoratori che al brunch di domenica spiegheranno la loro storia e la loro filosofia. Ai grandi chef stellati è dedicata la Carta di Pietro Leemann, che impegna gli stellati ad aprire sempre più i loro menu a piatti vegetali come rispetto per chi li vuole e come scelta per chi non li conosce. Ad aprire e chiudere la Veg Conference sarà in video lo scrittore Safran Foer intervistato da Gabriele Eschenazi, coideatore del festival con Pietro Leemann. (ANSA).