Valente Taddei alla Grafica Manzoni

(ANSA) - TORINO, 7 OTT - L'artista toscano Valente Taddei, pittore e grafico, è il protagonista della mostra "Solinunio", ospitata nella galleria Grafica Manzoni da giovedì 10 ottobre fino al 31 ottobre. In esposizione oltre 30 opere di cui molte inedite, eseguite ad olio e china su carta.

I dipinti possiedono un taglio narrativo dato dalla presenza di un soggetto simbolico: un omino che percorre un viaggio immaginoso sotto il dettato di un filo pieno di vita e malinconia. Scene minimaliste, magiche, volutamente semplici, come nel dipinto in cui un arpione viene scagliato verso le stelle, o una lunghissima scaletta si appoggia a una luna dove far salire quel che resta dell'infanzia.

Taddei ha realizzato illustrazioni per copertine di libri (per Mauro Baroni, Einaudi, Alberto Gaffi, FrancoAngeli) e cd musicali. Ha realizzato il logo e il manifesto ufficiale dell'edizione 2013 di EuropaCinema, festival cinematografico internazionale con sede a Viareggio, e il manifesto ufficiale del Carnevale Pietrasantino 2014.