Torna Flor, 180 espositori a Torino

(ANSA) - TORINO, 7 OTT - Torna, sabato 12 e domenica 13 ottobre, il rigoglioso giardino di Flor: da Via Carlo Alberto a Via Roma, da Piazza Carlo Alberto fino a Via Principe Amedeo, .

I fiori e la natura prenderanno dimora anche nei Palazzi storici come Palazzo Birago, sede della Camera di commercio di Torino, e il Museo del Risorgimento a Palazzo Carignano. Oltre 180 gli espositori provenienti da tutta Italia, con alcune chicche internazionali, come le orchidee provenienti dalla Germania, i bulbi olandesi e le sculture in ferro per il giardino francesi.

Grande novità di Flor19 autunno sarà la Piazza della Sostenibilità. Domenica 13 ottobre, infatti, piazza Carlo Alberto ospiterà un insieme di rassegne dedicate al vivere in modo sostenibile: da Flor Green Fashion, con una selezione di atelier e piccole case sartoriali che propongono capi di abbigliamento e accessori rispettosi dell'ambiente, a Flor Green Mobility. Per il secondo anno consecutivo, un piccolo focus sarà dedicato ai cactus con la mostra mercato Giardini Pungenti.