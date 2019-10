Teatro Garybaldi, 4 prime nazionali

(ANSA) - TORINO, 7 OTT - La prossima stagione del Teatro Civico Garybaldi della Compagnia Santibriganti di Settimo Torinese si chiamerà Naufragar m'è dolce "per rendere omaggio a Giacomo Leopardi e per non dimenticare le vittime delle migrazioni coatte, per le quali il mare è tomba". La compagnia diretta da Maurizio Babuin mette insieme una programmazione di alto livello in cui spettacoli di rilevanza nazionale - ben 4 le prime nazionali - si fondono con le più innovative esperienze di ambito metropolitano. Debutta a Settimo giovedì 31 ottobre 'Come è esser figlio di Franca Rame e Dario Fo' di e con Jacopo Fo Fiore all'occhiello del cartellone la programmazione pensata per le famiglie con "A Teatro e poi Merenda" la domenica pomeriggio. Novità della stagione sarà anche il coinvolgimento della Siva la fabbrica dove ha lavorato per 28 anni Primo Levi.