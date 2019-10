Maioliche '500, ancora 7 giorni mostra

(ANSA) - TORINO, 7 OTT - E' visitabile ancora per una settimana la mostra 'L'Italia del Rinascimento. Lo splendore della maiolica', che chiuderà i battenti lunedì 14 ottobre nella Sala del Senato di Palazzo Madama a Torino.

L'esposizione presenta un insieme eccezionale di maioliche rinascimentali prodotte dalle più prestigiose manifatture italiane e riunisce per la prima volta oltre 200 capolavori provenienti da collezioni private tra le più importanti al mondo. La storia della maiolica italiana nella sua età dell'oro, dalla metà del 1400 alla seconda metà del 1500, è stata ricostruita da un curatore d'eccezione, lo storico dell'arte Timothy Wilson, in collaborazione con il conservatore di Palazzo Madama per le Arti decorative, Cristina Maritano.

Wilson è tra i massimi esperti di maiolica del Rinascimento e a lui si devono i cataloghi delle raccolte del British Museum di Londra, del Metropolitan Museum di New York, della National Gallery di Victoria in Australia e dell'Ashmolean Museum di Oxford.