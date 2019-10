A Monaco finali tennis Fit Kinder+Sport

(ANSA) - TORINO, 7 OTT - Il circuito internazionale celebra fair play, rispetto e amicizia. Il Country Club Monte Carlo, tradizionale sede dell'Atp Tour, ospita la fase finale del Tennis Trophy FIT Kinder+Sport. Quindici gli atleti italiani in gara dal 17 al 20 ottobre, nell'ultima tappa della manifestazione, nata nel 2006 dal format creato dall'ex campionessa Rita Grande e supportato dalla Fit in collaborazione con Kinder+Sport Joy of Moving. Ambassador Ivan Ljubicic, ex n.3 ATP e attuale coach di Roger Federer.

Una "formula vincente" per il presidente della Fit, Angelo Binaghi. "Questo circuito è il frutto della collaborazione in ambito tennistico tra pubblico e privato. Siamo soddisfatti di questa sinergia e siamo orgogliosi di aver esportato questa formula all'estero grazie anche al supporto della Ferrero e alle capacità organizzative di Rita Grande. Come ormai da diversi anni, la Federazione offre il suo contributo alla promozione dell'evento anche grazie al canale televisivo SuperTennis che racconta la manifestazione".