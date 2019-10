Slow Wine festeggia 10 anni, consegnati i tre premi speciali

(ANSA) - TORINO, 6 OTT - Slow Wine, la guida di Slow Food Editore, festeggia 10 anni di vita, e ha consegnato oggi, a 'Milano Wine Week', tre riconoscimenti speciali, anticipando la presentazione del 12 ottobre a Montecatini. Il premio alla carriera è andato a Edi Keber, di Cormons (Gorizia), che "negli anni ha compiuto scelte coraggiose volte all'esaltazione del terroir - spiegano i curatori della guida, Giancarlo Gariglio e Fabio Giavedoni - e praticando un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e della biodiversità".

Il premio per la viticoltura sostenibile è andato al 'Paradiso di Manfredi' di Montalcino (Siena) "perché tutto è attenzione per l'ecosistema e la natura nelle vigne-giardino di Florio Guerrini". Il premio per il vignaiolo giovane è del gruppo 'SoloRoero', formato dalle aziende Valfaccenda di Canale (Cuneo), Cascina Fornace e Alberto Oggero di Santo Stefano Roero (Cuneo), "animati da una vitalità in grado di dare una scossa alla denominazione e di aggiungere un rinnovato spirito di cooperazione". (ANSA).