Serie A: Torino-Napoli 0-0

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - Niente gol e un punto a testa nella sfida a Torino tra i granata e il Napoli in un incontro della settima giornata di serie A. E' il primo pareggio per entrambe in questo campionato che però fa più male agli azzurri di Ancelotti al termine di una partita combattuta, ma che ha offerto poche emozioni.