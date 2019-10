Serie A: 2-1 all'Inter, la Juve in vetta

(ANSA) - MILANO, 6 OTT - La Juventus batte l'Inter 2-1 nel posticipo della settima giornata di serie A, giocato al Meazza di Milano, e scavalca i nerazzurri andando in testa alla classifica. Il big match si infiamma subito con la rete al 4' di Dybala, lanciato da Pjanic e bravo a battere Handanovic dalla sinistra. Poco dopo Cristiano Ronaldo colpisce la traversa dal limite ma l'Inter pareggia grazie a De Ligt, che commette fallo di mano in area per un rigore che al 18' Lautaro Martinez non sbaglia. L'Inter tiene alto il ritmo, gioca bene e ribatte colpo su colpo ai bianconeri. Nella ripresa comincia bene la Juve, i nerazzurri faticano fino all'ingresso di Higuain, che dà loro più spazi. Sarri toglie Dybala e trova equilibrio con Emre Can, venendo premiato dalla rete dell'ex Napoli al 35'. L'Inter scivola al secondo posto ed è tangibile il rammarico dei nerazzurri. Mentre la Juve fa festa in campo, la squadra si avvia verso gli spogliatoi a capo chino.