'Portici di carta', numeri in crescita

(ANSA) - TORINO, 6 OTT - Soddisfazione, presenze e vendite di libri in aumento: è il primo bilancio degli organizzatori della 13ª edizione di 'Portici di Carta', la manifestazione dedicata alla promozione del libro e della lettura a Torino, con una gigantesca libreria all'aperto sotto 2 km di portici, in via Roma, piazza Carlo Felice e piazza Castello.

Grande partecipazione all'Oratorio San Filippo Neri e al Circolo dei lettori, gli spazi dedicati ai dibattiti pubblici, alle letture animate per i più piccoli proposte dalle Biblioteche civiche torinesi.

'Portici di carta' è un'iniziativa della Città di Torino, con le Biblioteche Civiche e il Centro Interculturale, realizzata da Associazione Torino, La Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione Piemonte e la partecipazione dei librai torinesi coordinati da Rocco Pinto.