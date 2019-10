Fiera d'Alba, tartufi a 250-350 euro

(ANSA) - TORINO, 6 OTT - Primo weekend con +10% di biglietti venduti, rispetto all'anno scorso, al Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba allestito alla Fiera Internazionale nella 'capitale' delle Langhe. Le quotazioni del prezioso fungo ipogeo sono oscillate tra 250 e 350 euro all'etto, a seconda della pezzatura. Sold out totale a tutti gli appuntamenti dell'Alba Truffle Show, nella 'Sala Beppe Fenoglio', dove è protagonista la creatività dei grandi chef.

"Nel segno dell'internazionalità - aggiunge Liliana Allena, presidente dell'Ente Fiera - abbiamo accolto la delegazione di Limoges, Città Creativa Unesco, con cui abbiamo lanciato 'Pepita', il contenitore per il Tartufo Bianco d'Alba realizzato in ceramica finissima dalla prestigiosa Maison Reynaud". Quattromila ingressi alle rappresentazioni storiche e alle sfilate in costume. Vincitore quest'anno è stato il Borgo Santa Barbara che ha portato in scena la ricostruzione storica di un episodio che risale al 1028 con protagonisti gli eretici di Monforte.