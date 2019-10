Comitati, nessun muro al Balon

(ANSA) - TORINO, 6 OTT - "Finalmente siamo riusciti a vivere a casa nostra nel rispetto della quiete, a godere del mercato storico del Balon e dei suoi spazi". Così le Associazioni e Comitati riuniti di Porta Palazzo sull'operazione di messa in sicurezza dell'area di libero scambio a Canale Molassi e San Pietro in Vincoli, a Torino. "Non si può parlare di 'muri' - aggiungono, commentando la barriera di jersey alti un metro eretta per combattere l'abusivismo - Si tratta della giusta delimitazione di uno spazio a disposizione di tutti. I muri contemporanei sono ben altra cosa da un limite stradale".

"In via Carcano (dove sono trasferiti gli ambulanti, ndr - proseguono i comitati - è stata preparata un'area pulita, attrezzata, lontana dalle case e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: una risposta ai problemi della città. Per questo ringraziamo chi ha reso possibile una situazione che solo qualche settimana fa era impensabile".